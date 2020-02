Un milione di euro per la ristrutturazione del Bernascone

Che la salute del Bernascone, il campanile più iconico e riconoscibile della città di Varese, non fosse buona lo si era capito definitivamente pochi anni fa quando fu completamente transennato in seguito al distaccamento di alcuni calcinacci crollati al suolo.

I primi ad intervenire furono i vigili del fuoco, poi la palla passò ad ingegneri e architetti che tracciarono un quadro preciso dello stato ammalorato della struttura.

Nel frattempo il campanile compiva 400 anni e, nonostante le sue condizioni di salute, è stato celebrato anche con una raccolta fondi al quale hanno partecipato i cittadini. Ora la bella notizia: il Bernascone della Basilica di San Vittore è stato selezionato tra i progetti emblematici finanziati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia ottenendo un milione di euro.

Si tratta di un finanziamento che spalanca le porte al restauro e ripristino conservativo del campanile, per il quale si era prospettata anche la possibilità di aprire alle visita e permettere la salita fino in cima per godere della vista di Varese dall’alto.

I contenuti del progetto che sarà effettivamente realizzato non sono però ancora stati resi noti anche perché in parrocchia attendono la comunicazione ufficiale con i dettagli sul finanziamento e le parti del progetto che potranno essere effettivamente realizzate.