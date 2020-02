Un parcheggio bici protetto alla stazione di Varese Nord

È stata inaugurata nel pomeriggio di martedì 4 febbraio 2020 la velostazione di piazzale Trento, all’uscita della stazione Varese Nord.

Da oggi chi è in possesso di una tessera IoViaggio può lasciare la propria bicicletta a due passi dai binari, in parcheggi protetti e video sorvegliati.

Il progetto, realizzato in collaborazione da Comune di Varese e da FerrovieNord, mette a disposizione nella sua massima capienza 39 posti, a cui si aggiungeranno i 32 a disposizione a partire da giovedì 6, davanti alla stazione di Casbeno.

«Un terzo punto – ha aggiunto l’assessore alla Mobilità di Palazzo Estense Andrea Civati – sorgerà in piazzale Trieste, nell’ambito del Piano Stazioni. In tutto, Varese avrà tre velostazione, un caso unico in Lombardia. Per questo la giornata di oggi è motivo di grande soddisfazione. È un passo importante verso una mobilità sempre più ampia e sostenibile, tenendo conto anche dei collegamenti ferroviari in costante aumento tra la nostra città e il resto d’Italia».