Un ulivo a scuola per il Giorno del ricordo

Un ulivo è stato piantato nel cortile della scuola primaria Sacco oggi, lunedì 10 febbraio, nel Giorno del ricordo. Un segno di pace che vale doppio “perché questa giornata, come il Giorno della Memoria celebrato il 27 gennaio, ha il compito di ricordare le vittime della violenza dell’uomo sull’uomo perché questa non possa ripetersi mai“, spiega la dirigente dell’Istituto Comprensivo Varese 1 Luisa Oprandi.

La piantumazione dell’ulivo era inizialmente prevista in occasione della Festa dell’albero, a novembre, ma esigenze di carattere meteorologico l’hanno fatta slittare di mesi. “Abbiamo comunque scelto di piantare questo albero, che è segno internazionale di pace, in una giornata simbolica perché fosse chiaro agli alunni il messaggio che tutte le guerre, come ogni forma di violenza dell’uomo verso altri esseri umani sono sbagliati“, ha aggiunto la dirigente.

All’evento hanno partecipato, oltre agli alunni della scuola media Righi anche tutte i piccoli studenti delle scuole di via Brunico (materna, elementare e media) e le classi quinte della primaria IV Novembre che hanno proposto una riflessione, animata, sui valori di pace, giustizia e libertà.

La messa a dimora dell’albero, alla presenza degli assessori comunali Rossella Dimaggio (Servizi educativi) e Dino De Simone (Ambiente), è stata accompagnata dall’Inno di Mameli, cantato da tutti e “segnato” in Lis (la Lingua italiana dei segni) dai piccoli del Coro Mani Bianche del Ic Varese1.

Un cartello rimarrà ai piedi dell’Ulivo “L’albero giusto” “per ricordare tutte le persone che hanno sofferto, anche a costo della vita, per i valori della democrazia in cui oggi viviamo”, spiega la preside che affida all’ulivo anche il compito di tramandare antiche tradizioni: “Se possibile faremo un gemellaggio con il vicino rione di Bosto per contribuire alla raccolta delle olive per l’olio di Sant’Imerio“.