Università popolare, il calendario delle lezioni a Palazzo Verbania

Giovedì 27 febbraio 2020 prenderà il via il nuovo ciclo primaverile dell’Università Popolare di Luino.

Quest’anno le lezioni si terranno presso la sala conferenze di Palazzo Verbania a Luino in Viale Dante Alighieri.

Le iscrizioni si effettueranno martedì 18 e giovedì 20 febbraio dalle ore 10 alle ore 12 presso la Biblioteca Civica di Luino, in piazza Risorgimento 2. Come sempre, anche per quest’anno, ormai il trentaduesimo, si alterneranno competenti relatori e interessanti argomenti che hanno fatto degli appuntamenti dell’Università Popolare un apprezzato punto di riferimento culturale per il luinese.

PROGRAMMA

27 febbraio – LETTERATURA ITALIANA – Il giovane dolore: la poesia dei “perenni adolescenti” del Novecento – Silvio Della Porta Raffo.

3 marzo – MUSICA – Guida all’ascolto dell’opera “La Boheme“ – Fabio Sartorelli.

5 marzo – TEATRO – Storia del teatro. La favola e il riso in Shakespeare. Temi e luoghi delle commedie shakespeariane – Fabio Doriali.

10 marzo – LETTERATURA CINESE – Storia, erotismo, fantasia: le componenti del romanzo cinese – Irene Affede Di Paola.

12 marzo – STORIA DELLE RELIGIONI – Islam: i reati coranici tra famiglie e società – Paola Biavaschi.

17 marzo – NEUROPSICHIATRIA – Neuroscienza e intelligenza artificiale – Ruggero Fariello.

19 marzo – FILOSOFIA – “Chi più sa, più vale“ secondo Confucio – Irene Affede Di Paola.

24 marzo – STORIA LOCALE – I segreti degli archivi: le carte di Vittorio Sereni e Piero Chiara a Luino. – Federico Crimi.

26 marzo – TEATRO – Il teatro di Puccini. La componente teatrale nella resa scenica del grande compositore toscano. – Fabio Doriali.

31 marzo – STORIA LOCALE – ECONOMIA – Presentazione del libro: “Luino 1974/2019“– Gianvittorio Gandolfi.

2 aprile – AMBIENTE – Estinzione di massa nel nuovo millennio – Vincenzo Di Michele.

14 aprile – SCIENZE NATURALI – Sulle tracce degli animali del bosco – Simona Agnisetta.

16 aprile – STORIA DELL’ARTE – Andrea Mantegna: l’antico moderno – Marco Fazio.

21 aprile – SCIENZE NATURALI – Dolce come il miele – Simona Agnisetta.

23 aprile – STORIA DELLA MUSICA – Parole sul pentagramma: la lingua italiana nella canzone, dall’ottocento a “Volare“ Giuseppe Polimeni.

28 aprile – POLITICA INTERNAZIONALE – Confronto politico ed economico tra USA, Cina e Russia – Fabrizio Eva.

30 aprile – STORIA DELL’ARTE – Le sculture di Michelangelo – Ottavio Brigandì.

5 maggio – PEDAGOGIA – L’istinto di narrare: come le storie ci hanno resi più umani – Barbara Rossi.

7 maggio – STORIA DELL’ARTE – La Sistina di Michelangelo e il “requiem“ di Mozart – Ottavio Brigandì.

12 MAGGIO – Chiusura sessione primaverile