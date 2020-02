Valle Olona pop music festival, la musica che unisce in oratorio

Musica, ma non solo. A Gorla Maggiore domenica pomeriggio intrattenimento e divertimento si sposeranno alla perfezione con un’importante finalità educativa. Si terrà infatti il ‘Valle Olona pop music festival‘, una rassegna musicale che punta a regalare un significato più profondo a tutti coloro che interverranno per assistere alle esibizioni.

“Ogni band porterà una testimonianza positiva in un contesto in cui l’educazione e i valori della fede sono fondamentali: l’oratorio San Carlo di Gorla Maggiore” spiega Simone Colombo, direttore dell’oratorio “Spesso si ha in mente un’immagine in bianco e nero della realtà parrocchiale, quella di un prete con i giovani intorno. Questo evento contribuisce a raccontare come l’oratorio possa essere un posto in cui ci si diverte, all’insegna di ideali più grandi, aggregativi, ma anche educativi e religiosi. Grazie a don Valentino per aver aperto le porte dell’oratorio a questa rassegna”.

L’eterogeneità degli undici gruppi che si esibiranno va ad abbracciare la volontà di dipingere numerose sfaccettature della realtà, ci saranno diverse età e diversi generi: da un gruppo anziani con le loro canzoni popolari, a una family band nata dal desiderio di un nonno di esibirsi con i nipoti, fino ad un gruppo di ragazzi disabili e un altro che unirà musica e arti grafiche, giusto per fare qualche esempio.

“Non ci sarà un vincitore vero e proprio, ma la giuria attribuirà dei riconoscimenti speciali a ciascuno delle undici band, perché ogni gruppo, con la sua musica, racconterà la sua storia” precisa Colombo.

Fondamentale l’apporto e la regia dei Salesiani cooperatori, con il presidente Roberto Silano, che del lavoro con i giovani fanno una missione quotidiana, cercando di arricchirla con il richiamo a don Bosco. L’evento va a chiudere inoltre la Settimana della famiglia, dove una riflessione sull’educazione ha avuto il suo valore fondante.

La direzione artistica è nelle mani di Max Pieroboni, comico di Zelig e Colorado, che ha tenuto ad evidenziare l’entusiasmo per quanto si realizzerà domenica con il ‘Valle Olona pop music festival’, sopratutto per la volontà di non incentrare le esibizioni su una fredda competizione, ma di mettere al centro la musica e il divertimento.

Apprezzamento da parte del sindaco Pietro Zappamiglio: “Da parte dell’Amministrazione c’è la totale condivisione dei valori fondanti di questo evento, perché si parla di educazione dei più giovani e valorizzazione dei talenti. In questi anni, il tema dell’educazione è uno di quelli che ci è stato più a cuore e in questo senso era stato sottoscritto un protocollo d’intesa con la parrocchia e le associazioni locali per occuparci con maggiore attenzione di queste tematiche. Oltre a questo – continua il Primo cittadino gorlese – l’evento si ricollega al tema dell’educazione in strada, un altro nostro progetto sul quale stiamo lavorando pensando alla nostra comunità”.

L’appuntamento con il ‘Valle Olona pop music festival’ sarà domenica 2 febbraio alle 14.30 all’oratorio san Carlo di Gorla Maggiore.