Da Varese all’Australia, partono 120 “calzini” di maglia per gli animali feriti dagli incendi

Hanno sferruzzato giorno e notte, per una settimana intera, per raggiungere l’obiettivo: realizzare dei sacchettini per aiutare gli animali feriti dagli incendi che hanno devastata l’Australia. Il gruppo “Varese in…Maglia” si è infatti mobilitato per rispondere all’appello che è arrivato dall’altra parte del mondo per realizzare “calzini” per le migliaia di animali feriti dal fuoco.

Così il gruppo si è messo all’opera arrivando giovedì 6 febbraio a consegnare 50 sacchettini in cotone e 70 di maglia. Quello che hanno prodotto è stato quindi affidato a Warwick Forbes, il direttore dell’Australian Institute of Sport di Gavirate, e nei prossimi giorni arriverà a Sidney e da lì sarà smistato nei centri in cui c’è più bisogno.

“Missione Australia compiuta a tempo di record per i piccoli canguri e koala pelosetti -scrive il gruppo su FAcebook-. Nel giro di una settimana realizzati e consegnati 70 sacchetti e 50 in cotone agli amici australiani. Grazie di cuore a tutte le persone che hanno collaborato. E Adesso si gira pagina, già pronte ad un progetto importantissimo”.

Si stima che siano mezzo miliardo gli animali morti durante gli incendi che da settembre hanno devastando l’Australia. Molte migliaia sono quelli invece salvati e portati in centri e riserve naturali e per molti di questi ora sono richieste cure che hanno portato ad una mobilitazione da tutto il mondo