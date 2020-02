Vede la Polizia e scappa dal Mc Donald’s, doveva scontare 5 anni di carcere

Ancora un intervento degli agenti del Commissariato di Busto Arsizio nella centralissima piazza Garibaldi di Busto Arsizio. Dopo l’identificazione dei bulli che avevano picchiato due ragazzi nelle settimane scorse, questa volta è toccato ad un 38enne.

Ieri sera (giovedì) agenti in borghese e in divisa del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio, affiancati dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Milano e dagli uomini del Comando della Polizia Locale, riproponendo servizi già effettuati negli scorsi mesi hanno passato al setaccio piazze e vie del centro cittadino nelle quali vengono più frequentemente segnalati fenomeni di degrado urbano se non vere e proprie attività illecite.

Sono state così monitorate, con l’identificazione e il controllo di decine di persone, piazza Garibaldi, piazza Vittorio Emanuele II, vicolo Landriani e le vie circostanti. Proprio in piazza Garibaldi gli uomini del Commissariato in abiti civili, che osservavano discretamente l’area con l’obiettivo di segnalare ai colleghi in divisa eventuali movimenti sospetti, hanno notato un uomo che furtivamente, appena visti i lampeggianti, è uscito dal Mc Donald’s e ha fatto per dirigersi a piedi verso il viale.

Bloccato, ha dichiarato le generalità di un marocchino di 38 anni e, poiché privo di documenti, è stato accompagnato in Commissariato e sottoposto ai rilievi fotografici e delle impronte. A tradirlo sono state proprio le sue dita che hanno rivelato l’identità di un uomo ricercato da un anno, dovendo essere arrestato e condotto in carcere per espiare una pena di circa 5 anni e mezzo di reclusione, comminata dall’Autorità Giudiziaria di Vicenza per uno scippo ed altri reati contro il patrimonio. Il latitante è stato quindi associato alla locale casa circondariale.