Venti gradi (o quasi) al 3 di febbraio: il favonio trasforma l’inverno in primavera

Un clima da primavera inoltrata nel cuore dell’inverno. La colonna di mercurio di questo lunedì 3 febbraio risulta sballata di almeno una decina di gradi rispetto a quella che dovrebbe essere la norma del periodo.

Partiamo dai dati: in molti ci stanno segnalando la temperatura rilevata dal cruscotto della propria macchina, come si vede in foto, parlando di circa 20 gradi registrati. È un dato impreciso, poiché il sensore delle automobili per una serie di motivi tecnici non può essere considerato completamente affidabile.

A dare il dato ufficiale, invece, sono i sensori di rilevazione delle colonnine del Centro Geofisico Prealpino che a metà giornata segnano a Varese 17.5° gradi. Una temperatura che, comunque, non migliora di molto la fotografia della situazione.

Si tratta di un valore molto alto che si avvicina ai valori massimi registrati per questo periodo dell’anno. Va detto, come specificano dal Centro Geofisico Prealpino, che non si tratta di un record poiché questo valore nella prima decade di febbraio è già stato superato diverse volte (negli archivi delle serie storiche custodite all’osservatorio risulta che nel 2007 furono registrati 18.5° gradi). Siamo comunque a circa 10° gradi al di sopra della medie delle temperature massime attese e 4° gradi al di sopra delle minime.

Il fenomeno climatico responsabile di quanto sta avvenendo, oltre al più complicato fenomeno globale di innalzamento delle temperature, è nello specifico il favonio, quel fenomeno che si verifica quando le Alpi vengono investite da flussi di aria settentrionale che scendendo dal versante alpino riscaldano l’aria.

Secondi i modelli di previsione del Centro Geofisico Prealpino anche i prossimi gironi saranno caratterizzate da temperature sopra la media anche se più basse di quanto sta avvenendo oggi.