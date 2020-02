Via alla Pool Promozione: la Futura punta ai playoff

Scatta domenica 9 febbraio al Palazzetto dello Sport di Pinerolo l’avventura della Futura Volley Giovani Busto Arsizio nella Pool Promozione di Serie A2, la seconda fase di campionato che mette appunto in palio un posto per la Serie A1 e le posizioni playoff. Per affrontare le biancorosse è pronta la Union Volley (inizio partita ore 17) padrona di casa, terza classificata nel gruppo A al termine della regular season.

Cialfi e compagne vogliono dimostrare il loro valore anche in questa fase e, magari, provare a scalare la classifica che le vede scattare dalla settima posizione visto che tutte le formazioni ripartono portandosi dietro i punti accumulati durante la regular season. Le “Cocche” hanno lavorato a fondo per preparare la trasferta in Piemonte e affrontare al meglio il proseguo della stagione, con l’obiettivo di conquistare l’accesso ai playoff e – chi lo sa – sognare la promozione in A1.

L’avversaria di turno, Union Volley Pinerolo, è alla sua seconda stagione in serie A2 e si presenterà all’impegno priva della schiacciatrice Laura Grigolo e della centrale Serena Bertone. La squadra di coach Michele Marchiaro ha un’ottima organizzazione di gioco e ottimi numeri in fase offensiva. La regista Jennifer Boldini ha dimostrato grande sapienza nel distribuire al meglio la palla tra le sue attaccanti e soprattutto può contare sulla fortissima opposta Valentina Zago, attualmente al vertice della classifica marcatrici della serie cadetta con 426 punti messi a segno nei 18 incontri sinora disputati.

La palleggiatrice biancorossa Caterina Cialfi sottolinea l’importanza di porre ogni energia nella nuova fase: «Quella di domenica sarà una partita difficile, Pinerolo ha iniziato molto bene nonostante i problemi fisici avuti durante la regular season; pur con un roster non del tutto in forma, ha saputo dimostrare tutto il proprio valore grazie anche a giocatrici che conoscono bene la categoria. Dovremo essere brave a riprendere da subito il nostro ritmo dimenticando la partita di Coppa Italia quando, oltre ai tanti meriti delle avversarie, abbiamo pagato qualche carenza dal punto di vista fisico. Mentalmente dovremo quindi tornare ai match disputati prima di San Giovanni in Marignano e ricominciare il cammino chiuso a Marsala».

Coach Lucchini si attende il massimo impegno per provare a portare a casa il risultato: «Iniziamo il girone col botto: questo match dovrà già dare indicazioni importanti, considero infatti Pinerolo una delle squadre più forti di questa serie cadetta. E’ una squadra che gioca molto bene, grazie a un mix di giocatrici giovani ed esperte, in più la diagonale Zago-Boldini è la più forte della Serie A2; noi andremo comunque in Piemonte con l’intenzione di ripartire da dove ci eravamo lasciati, quindi provando a fare risultato perché abbiamo dimostrato di non essere intimoriti al cospetto delle formazioni di spicco. Queste due settimane di pausa ci hanno permesso di recuperare le energie spese nella prima parte di stagione, quindi abbiamo tutta l’intenzione di far bene già dall’avvio di questa pool promozione».