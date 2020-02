Via da Malpensa gli Airbus di Air Italy, chiamata da Ryanair per i piloti

Dovevano partire nella mattinata di mercoledì 19 febbraio ma, molto probabilmente, tutto slitterà a quando la situazione sarà più calma. Si tratta di tre velivoli marchiati AirItaly (targhe EI-GGP Ei-GGO EI-GGR) che Qatar Airways, socio della compagnia messa in liquidazione, vuole portare nella sua base a Doha.

A frenare l’operazione i dipendenti di Air Italy che sembravano pronti a trattenerli a Malpensa. Lo spostamento degli aerei slitterà probabilmente a giovedì quando ci sarà un importante incontro al ministero.

Intanto, come riportato dall’ANSA, Ryanair starebbe aprendo al reclutamento di piloti di Air Italy. Lo si legge, cita l’agenzia, in un invito rivolto a tutti gli ufficiali di cabina di Air Italy da parte della Compagnia irlandese, per incontrarli il prossimo 24 febbraio al Novotel di Cardano al Campo. Due le sessioni di incontri, una alle 9 di mattina e l’altra alle 13. Si tratta di una comunicazione rivolta “soltanto ai piloti di Air Italy per potenziali opportunità di lavoro all’interno del Gruppo Ryanair”.