In viaggio tra Israele e Giordania, rientro anticipato dopo il “divieto” per gli italiani

Italiani “non graditi”: una esperienza insolita, per un popolo abituato a poter viaggiare con la massima libertà in tutto il mondo.

È successo ad esempio a tre amici varesini di Casciago, Induno Olona e Malnate. Partiti domenica per un viaggio in Israele e Giordania, due Paesi che hanno deciso il divieto d’ingresso per chi viene dall’Italia.

«Siamo arrivati in Giordania, ma da lunedì a mercoledì eravamo in Israele» racconta Alberto Vis, uno dei tre. Qui hanno scoperto del “ban” per gli italiani e dello stop ai voli.

«Abbiamo letto le notizie e abbiamo evitato di ripresentarci alla frontiera per non avere problemi e ritrovarci bloccati».

Vacanza finita e rientro anticipato, partendo con nuovo volo Ryanair da Israele. In aeroporto hanno trovato l’aereo appena arrivato dall’Italia: gli italiani a bordo sono stati respinti alla frontiera. «Sono stati fatti scendere solo gli israeliani e gli stranieri, gli altri sono rimasti a bordo. Noi abbiamo preso posto sui sedili appena lasciati liberi».

Pochi disagi, se non il dispiacere per la “vacanza accorciata” (comunque con belle esperienze in paesaggi e contatti umani, qui le foto) e la strana sensazione vissuta, la stessa sperimentata, con polemiche, dai viaggiatori bloccati a Mauritius. Allo stato attuale i voli da e per Israele vengono progressivamente annullati, anche se Easyjet ad esempio dovrebbe mantenere il volo da Malpensa, che trasporterebbe solo persone in transito da altri scali europei.