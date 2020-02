Una viaggio tra le grandi montagne del mondo nella serata con gli alpini

Sabato 22 febbraio Patrizia Broggi sarà la relatrice del terzo incontro del ciclo “Il Caffè degli Alpini” dedicato alla Montagna.

Viaggiatrice in mondi lontani Patrizia Broggi accompagnerà i presenti tra le grandi montagne condividendo le sue esperienze di trekking: in Perù il circuito dell’Ausangate, in Kirghizistan il “Giro dei cinque Passi”, in Pakistan il trekking del Baltoro, in Nepal il trekking al campo base del Makalu, il Giro dell’Annapurna e molte altre terre lontane.

L’appuntamento è presso la sede in Via degli Alpini,1-Varese alle ore 17.30 e al termine, come da tradizione, verrà offerto a tutti i presenti un aperitivo.