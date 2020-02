“Viviverde”: i ragazzi delle medie a lezione di ecosostenibilità

Giorni speciali, quelli appena trascorsi, per i ragazzi che frequentano la scuola media “Leonardo da Vinci” di Maccagno con Pino e Veddasca. Nell’ambito dei laboratori didattici della Comunità Montana Valli del Verbano, gli studenti hanno avuto l’opportunità di apprendere una serie di nozioni legate all’ecosostenibilità lavorando in modo interattivo.

Sotto la guida del professor Parini e dell’esperto Alessandro Pennati, gli alunni di terza media hanno partecipato al laboratorio “Viviverde” nel quale hanno sperimentato soluzioni alla portata di ciascuno di noi per mantenere una “ecocondotta” capace di fare risparmiare e allo stesso tempo di rispettare la natura.

Dopo una introduzione teorica nella quale hanno appreso le basi delle reazioni chimico-fisiche interessate, i ragazzi hanno imparato a produrre detersivi biodegradabili attraverso l’utilizzo di limone, sale e aceto. Oltre alla manualità e al divertimento, gli studenti hanno acquisito conoscenze e competenze per loro nuove ma anche riscoperto uno dei cinque sensi, l’olfatto. Per loro, l’avventura non finisce qui: nelle prossime settimane infatti, ci sarà l’occasione di approfondire queste tematiche anche con altri docenti in forza all’istituto.