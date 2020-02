Winter Rally di Brados: da Oropa al Gran Sasso in scooter, parte l’avventura di tre varesotti

Un gruppo di amici, una quarantina di ciclomotori e cinque passi appenninici da affrontare in tre giorni per circa un migliaio di km su due ruote: questa la sfida del Winter Rally di Brados, organizzatao da Crazy Italian Rally, che partirà da Oropa venerdì 7 febbraio per concludersi domenica 9 a Castel Del Monte, alle pendici del Gran Sasso.

I passi della Cisa, Pradarena, Carnaio, Mandrioli e Cornello vedranno quest’anno passare sotto i checkpoint della manifestazione anche un trio di varesotti capitanati da Davide Lucisano, 33enne di Solbiate Olona, assieme ad Alessio Scampini, 17enne sempre di Solbiate Olona e Niccolò Turconi, 33enne di Gorla Minore. Davide è titolare della Meg Sas, l’officina dove sono stati preparati i mezzi che affronteranno l’impresa tra neve e freddo pungente.

Non essendo una manifestazione competitiva lo spirito sarà proprio quello dell’avventura, con i partecipanti pronti a darsi una mano a vicenda per arrivare alla meta nei tempi stabiliti.