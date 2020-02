Yoga: gli appuntamenti imperdibili del 2020 con Rews.it

Ormai lo Yoga ha conquistato tutti e non vi è alcun posto al mondo dove non se ne conoscano i benefici che comporta. Nel nostro Paese ogni giorno si organizzano piccoli e grandi eventi di Yoga a cui partecipano migliaia di persone e, per l’occasione, è importante farsi trovare preparati con il tappetino più adatto! Accompagnati da Rews.it, rivista esperta nel settore sportivo, abbiamo fatto una piccola ricerca alla scoperta dei migliori eventi in tema Yoga che si svolgeranno quest’anno, andando a scovare i migliori ritiri e le migliori performance di meditazione. Ecco cosa abbiamo trovato.

Yoga alle Terme con Functional Training

Nella bellissima Ischia, dal 25 aprile al 1 maggio si terrà un ritiro di Yoga davvero speciale. L’isola di Ischia è un angolo magico che grazie ai paesaggi suggestivi e alle sue sorgenti termali offre lo scenario migliore per rilassarsi e meditare con lo Yoga. Si tratta di un Retreat in cui ogni punto del programma è orientato al benessere mentale e fisico con lezioni giornaliere di Yoga, allenamenti funzionali, ingressi ai parchi termali e tante altre attività come la Rilevazione Scientifica dello Stress e le escursioni di gruppo. Un Retreat che vale davvero la pena di prendere in considerazione!

Il miglior modo per affrontare il cambio stagionale? Eccolo

Il cambio di stagione è sempre motivo di affaticamento e spossatezza. Con l’evento che ti stiamo per presentare potrai accogliere la primavera al meglio nella bellissima cornice di Favignana, in provincia di Trapani. Per chi non la conoscesse Favignana è un posto incantato, caratterizzato da paesaggi spettacolari e da un mare cristallino. L’evento si svolge dal 30 aprile al 3 maggio e sarà guidato dagli stili di Hatha Yoga e Yin Yoga per ritrovare l’energia interiore con cui affrontare l’arrivo del caldo che già da un mese farà capolino sulle nostre teste (vi parteciperà anche Alfonso Melis). Questo evento è ideale per tutti i livelli di preparazione ed è un’occasione unica per visitare le bellezze sicule della zona, magari approfittando dell’occasione per fare scorta delle bontà regionali e scoprire tutti i suoi tesori archeologici.

Piccola vacanza all’estero? Si, ma in compagnia dello Yoga!

Rews.it ci segnala un altro evento perfetto per chi ha in mente di farsi un piccolo viaggio in Europa ma continua sempre a rimandare per i più svariati motivi: Hatha Yoga a Neapolis, la cittadina bianca del Peloponneso. Si trova sulla Laconia orientale, vicinissima a Sparta. Il posto è favoloso e circondato da antichità e rovine incredibili che vale assolutamente vedere almeno una volta nella vita. Il ritiro di Hatha Yoga, Meditazione e Vinyasa Flow Yoga si terrà dal 29 giungo al 6 luglio e comprende escursioni, meditazioni, lezioni e tante altre interessanti attività. Potrai soggiornare in un hotel dotato di tutti i confort che sorge a pochissimi passi dalla spiaggia di Neratziona e dall’isola di Elafonissos, dove sorge la famosissima spiaggia di Simos. Se vuoi unire il benessere ad un viaggio diverso da solito, questo evento è sicuramente il migliore a cui prendere parte.