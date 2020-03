20 i contagiati a Saronno. Il sindaco: “Stiamo a casa per il bene di tutti”

Una ventina di casi di coronavirus certificati a Saronno. È questo il dato che ha comunicato il sindaco della città Alessandro Fagioli intervistato in diretta Facebook nella serata di mercoledì 18 marzo dal direttore di VareseNews e SaronnoNews Marco Giovannelli.

«La situazione a Saronno si sta sviluppando in termini di crescita di contagi – spiega il sindaco -. In questi giorni non ho voluto fare la conta dei contagiati perché abbiamo una serie di differenze di numeri tra quelli che venivano esposti sul sito regionale e quelli che ci venivano forniti dalle prefetture». Questa piccola differenza è dovuta al fatto che ai sindaci viene riportato dalla Prefettura solo il dato dei tamponi effettivamente risultati positivi e non quello dei casi considerati positivi da un punto di vista clinico e sintomatico.

Il sindaco ha poi illustrato come i controlli stiano procedendo sia all’esterno della città, con l’ausilio della stazione dei Carabinieri di Saronno sia all’interno della città grazie agli agenti della Polizia locale: «Abbiamo fatto circa 500 controlli, con una decina di sanzioni e una cinquantina di autocertificazioni da verificare – commenta il primo cittadino -. I comportamenti dei cittadini sono abbastanza rispettosi del decreto. Sembra però che le maglie si stiano leggermente allargando, perché soprattutto con la motivazione dell’attività motoria tanti circolano per i giardini pubblici e per le strade. Lo chiedo a tutti, fatelo per voi stessi, per i vostri cari e per tutti gli altri concittadini, state a casa il più possibile, perché prima fermiamo l’espansione del contagio e meglio staremo tutti».

IL VIDEO DELLA DIRETTA