“25 miliardi per far fronte all’emergenza, siamo attenti a richieste di più misure preventive”

“Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest’emergenza”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa in seguito ad un primo incontro tra il Consiglio dei Ministri..

Il premier, inoltre, riguardo alla ulteriore stretta che la Lombardia ha fatto sapere di voler chiedere al governo Conte ha evidenziato: “Siamo in attesa delle richieste dei governatori. Non c’è nessuna chiusura verso misure più restrittive”. La diretta della conferenza stampa in aggiornamento