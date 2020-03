Aggiudicati i lavori per la palestra di via XXV Aprile

Il bando era stato lanciato a metà febbraio e, malgrado il periodo, l’emergenza Coronavirus non l’ha fermato.

Sono stati aggiudicati infatti i lavori di riqualificazione della storica palestra di via XXV Aprile: un appalto che vale 233mila euro più Iva e che ha visto la presentazione di 14 offerte da altrettante ditte.

«Si tratta di lavori di rimozione della vecchia copertura del tetto, con successivo rifacimento della copertura che era in amianto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati – L’intervento era sollecitato giustamente da anni, anche se dalle verifiche effettuate l’amianto non era nei parametri di pericolosità. Visto però che si tratta di un comparto scolastico e di un immobile importante per la cittadinanza, abbiamo deciso di rifarlo comunque».

Questo tipo di lavori rientra tra quelli parzialmente finanziati con lo sport bonus per interventi di riqualifiquazione agli impianti sportivi, che ha permesso anche la riqualificazione della palestra Falaschi e della palestra Canottieri, ponendo Varese tra i comuni più virtuosi per utilizzo di questo strumento: «Si tratta quindi di opere che hanno già ricevuto i finanziamenti da aziende che si sono date disponibili ad anticipare le somme e che riceveranno un cambio dei bonus di tipo fiscale, tra detrazioni e benefici di altro genere – spiega l’assessore – Con l’aggiudicazione alla ditta si completa il quadro. Nei prossimi giorni continueremo a lavorarci, facendo tutti i passaggi amministrativi praticabili con lo smart working. Contiamo in questo modo di poter avviare i lavori una volta conclusa l’emergenza: sarebbe bello ripartire tra i primi cantieri con una palestra significativa per la città».

UNA PALESTRA STORICA (IN TUTTI I SENSI)

La palestra di via XXV Aprile – oggi palestra del liceo classico Cairoli la mattina e a disposizione delle associazioni sportive il pomeriggio – è una palestra storica in tutti i sensi: per la sua età e per quello che si è svolto all’interno.

Il poderoso edificio comunale è stato realizzato dall’ingegner Edoardo Flumiani, capo dell’Ufficio Tecnico Comunale, secondo uno stile neoclassico: il Comune di Varese la costruì per poi donarla, nel 1929, alla “Società Ginnastica Varesina”, nel 1929 per il nascente gioco della “palla al cesto”. Nel 1945 nacque ufficialmente la Pallacanestro Varese, che nel 1956 diventa Ignis, «creando il binomio leggendario che vincerà 18 trofei in 18 anni e che proprio sul campo di Viale XXV Aprile trova i primi successi, vincendo lo Scudetto del 1961 e quello del 1964» si legge nel sito di Fuco Basket Varese, che ne racconta la storia.

L’Ignis dell’epoca non è la sola realtà leggendaria passata di lì: nel 2000 l’allora giovane stella dei Lakers, lo sfortunato Kobe Bryant da poco scomparso in un incidente, girò uno spot pubblicitario per la Adidas proprio lì.