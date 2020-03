Agli arresti un giovane ad Azzate, è accusato di aver investito un’anziana a Tradate

Lo accusano di avere provocato un incidente stradale, dove è stata investita un’anziana a Tradate, e di non essersi fermato arrestare soccorso.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Azzate hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne operaio di Azzate, in quanto ritenuto responsabile dei reati di “fuga ed omissione di soccorso in incidente stradale con danni alle persone, lesioni personali colpose e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.

In particolare, i militari dell’arma, a seguito di segnalazione telefonica della Polizia Locale di Tradate, hanno accertato che il giovane operaio, intorno alle 14.30 di ieri, a causa di una manovra repentina, aveva provocato un sinistro stradale, in via IV novembre di Tradate, alla guida del proprio autoveicolo Lancia Y, investendo accidentalmente un’anziana signora che camminava lungo il marciapiede, per poi proseguire la marcia senza ottemperare all’obbligo di fermarsi e prestare soccorso.

Le indagini e le ricerche messe in atto dai Carabinieri hanno consentito di rintracciare il 28enne presso la propria abitazione ed accertare che lo stesso era uscito in violazione delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

Nel contesto la vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata dal personale sanitario del 118 presso l’Ospedale Civile di Tradate, e giudicata guaribile con numerosi giorni di prognosi. Pertanto la patente di guida è stata ritirata per il successivo inoltro alla Prefettura di Varese. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.