Agricoltura, Gadda (Iv): “Sostegno a floricoltura italiana”

«L’intera filiera del settore florovivaistico sta vivendo un momento di grandissima sofferenza, non solo a causa della perdita del fatturato, ma anche per il danno strutturale legato alla perdita di prodotto stagionale e deperibile. Intere coltivazioni, a partire da quelle coltivate in serra, stanno andando al macero, con i costi che anche questo comporta, nella stagione di massimo picco produttivo».

Lo ha dichiarato Maria Chiara Gadda, capogruppo di Italia Viva in commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati.

«La ministra Bellanova ha raccolto l’appello delle imprese. Sono al vaglio misure compensative per l’immediato, che sosterrò fortemente anche nel prossimo lavoro parlamentare di conversione dei decreti, essenziali per la sostenibilità di un comparto che è parte integrante del nostro Made in Italy e riguarda migliaia di addetti».