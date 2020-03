Aiutiamo i nostri ospedali: le campagne di raccolta fondi

In questo momento così difficile, sono stati aperti alcuni canali per sostenere gli ospedali del territorio

RACCOLTA FONDI ASST VALLE OLONA

La Direzione ASST Valle Olona comunica che gli unici canali autorizzati attraverso i quali effettuare donazioni per l’emergenza coronavirus sono quelli riportati nel sito aziendale, al link:

http://www.asst-valleolona.it/informazioni-su-come-aiutarci/

Oltre all’Iban di Regione Lombardia e all’Iban aziendale ASST Valle Olona, trovate anche la modulistica da compilare (con oggetto “proposta di

donazione”) e le campagne “gofundme”.

Chiunque volesse effettuare raccolte di fondi tramite “gofundme” deve chiedere preventivamente l’autorizzazione a chiara.colombo@asst-valleolona.it.

ASST Valle Olona non autorizza altri canali di raccolta fondi per l’emergenza coronavirus: né telematici, né porta a porta, né in nessuna altra modalità.

ASST SETTE LAGHI

La Fondazione Circolo della Bontà ha deciso di aprire una raccolta fondi a favore dell’Asst dei Sette Laghi, titolare dei sette presidi del circondario. Lo fa con senso di appartenenza a questo territorio e in omaggio alla sua missione trasversale che si riassume nello slogan: “Prenditi cura di chi ti cura”



Potete donare:

aderendo alla raccolta pubblica sulla pagina Facebook della Fondazione https://www.facebook.com/donate/638070773673122/

con Carta di credito o Paypall sul sito http://circolodellabonta.it/wp/dona-ora/

o con un Bonifico Bancario intestato a Fondazione il Circolo della Bontà Onlus IBAN IT68M0311110801000000004697

ASST OVEST MILANESE

In questo link i dettagli

http://www.legnanonews.com/news/cronaca/936874/stop_al_coronavirus_la_raccolta_fondi_della_fondazione_degli_ospedali

RACCOLTA FONDI LILT

La LILT – Associazione Varesina – organizza una raccolta di fondi per l’acquisto di strumenti (saturimetri e pompe per infusione) che verranno donati agli ospedali del nostro territorio.

Ogni contributo è prezioso ed anche una somma che può sembrare piccola rappresenta un notevole sostegno. Chi volesse aiutarci può farlo attraverso un

bonifico intestato a LILT Associazione Varesina con questo codice Iban:

IT37H0306909606100000007939

Causale: donazione per emergenza coronavirus.

Grazie di cuore a tutti coloro che sosterranno questa iniziativa.

SOTTOSCRIZIONE DI REGIONE LOMBARDIA

“È attivo da lunedì 9 marzo il conto corrente ‘Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus’ (numero Iban IT76P0306909790100000300089) per raccogliere fondi per sostenere le nostre strutture sanitarie, i nostri medici, infermieri e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini lombardi e sconfiggere il Covid-19”. Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.