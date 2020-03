Al via il progetto “NonDaSolo” assistenza psicologica al telefono

In questo momento di criticità in cui le famiglie si stanno trovando ad affrontare nuove sfide educative, psicologiche, sociali, il partenariato nato grazie al progetto “Una Casa per le Famiglie”, composto dal Comune di Varese, dalla cooperativa sociale “La Casa Davanti al Sole”, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla A.S.D Varesina Ginnastica e scherma, propone #NonDaSolo. Il progetto si pone l’obiettivo di dare assistenza psicologica, educativa e sociale, via web e telefonica, a famiglie e cittadini in questa delicata fase di emergenza.

«In questa situazione di crisi sanitaria anche l’aspetto psicologico gioca un fattore determinante – afferma l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – per questo motivo riteniamo utilissimo questo nuovo servizio pensato insieme alla Cooperativa che potrà servire per affrontare questo momento delicato della vita di tutti noi».

«Con #NonDaSolo si vuole dare la possibilità a tutti i cittadini di potersi interfacciare, telefonicamente o tramite skype, con operatori sociali, psicologi ed educatori – spiegano dalla cooperativa sociale “La Casa Davanti al Sole” – con l’intenzione di essere vicini alle persone in questa emergenza sanitaria e sociale e mettendo a disposizione di tutti i cittadini di Varese uno spazio di ascolto per condividere difficoltà, fatiche ma anche il desiderio di rimanere in contatto».

COME FUNZIONA

Via Skype

Sarà possibile contattare gli operatori grazie ad un account Skype “Una Casa per le famiglie” dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì e nello specifico dalle 14.00 alle 15.00 sarà disponibile una psicologa, dalle 15.00 alle 16.00 un assistente sociale, dalle 16.00 alle 17.00 un educatore.

Via Whatsapp

A disposizione il numero 3282796544 con WhatsApp disponibile dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.00 anche per avere maggiori informazioni circa il servizio offerto e per parlare con una assistente sociale della Cooperativa che coordina il progetto.

Via Telefono

Accanto a questo, al numero 3666093718 dalle 13.30 alle 14.30 è possibile mettersi in contatto con un educatore utilizzando la modalità della telefonata.

Via Mail

Per qualsiasi esigenza #NonDaSolo è inoltre reperibile alla seguente mail: casafamiglie@lacasadavantialsole.org