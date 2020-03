Alfieri (PD): “Chiudere Zenna significa isolare il nord della provincia”

Il senatore del Pd Alessandro Alfieri interviene sulla chiusura del valico di Zenna. «È inaccettabile – dichiara il capogruppo in commissione esteri – così si isola la parte più a nord della nostra provincia, dopo la chiusura degli altri valichi a partire da Fornasette. Per questo ho immediatamente fatto una formale richiesta di intervento alla nostra diplomazia. Il sottosegretario agli Affari Esteri Scalfarotto, che ringrazio per il lavoro che sta facendo, ha già contattato le autorità elvetiche».