Alitalia: attivati voli merci no-stop dalla Cina per importare materiale sanitario

Alitalia ha predisposto, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile, il primo di una serie di voli merci con la Cina per il trasporto di materiale sanitario necessario per la gestione dell’emergenza Covid-19 da parte delle strutture ospedaliere nazionali.

Per questo primo volo umanitario Alitalia impiegherà un Boeing 777-300ER, il velivolo con maggiore capacità di carico della Compagnia, che decollerà mercoledì prossimo per Shanghai e tornerà a Roma giovedì 26 marzo con stivati ben 160 metri cubi di forniture medicali, tra le quali circa 3 milioni di mascherine protettive.

Atterrerà oggi (domenica 22 marzo) a Milano Malpensa alle 18:10 la delegazione composta da 37 medici e 15 infermieri cubani per i quali Alitalia ha organizzato il viaggio da L’Avana all’Italia, accogliendo la richiesta della Presidenza del Consiglio e della Protezione Civile.