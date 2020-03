All4cycling sbarca a Gazzada, ma la festa è rimandata

Hanno aperto sabato, senza alcuna enfasi e per due giorni il lavoro è andato anche bene. Ora sono in attesa dei nuovi possibili provvedimenti e già domani potrebbe chiudere.

Si tratta di All4cycling, una delle realtà più conosciute nel mondo del ciclismo. Dopo nove anni di attività in viale Borri si sono trasferiti in via Gallarate a Gazzada aprendo nel vecchio stabilimento della Tessitura Arnetta di fianco alla Elmec.

“Siamo nati nel 2006 e da allora abbiamo avuto una continua crescita – racconta Luca Nardello, fondatore della Lunar srl e cugino del noto corridore Daniele – un lavoro specializzato per il mondo della bicicletta sia con il negozio che con l’e-commerce. Abbiamo conquistato sempre più credibilità tanto che gestiamo le principali gare italiane e abbiamo un ruolo di primo piano nel mondo del ciclismo. Ci spiace questa situazione, ma comprendiamo benissimo l’emergenza”.

Il negozio ha un ampio spazio espositivo con bici e abbigliamento. Nell’altra metà dello spazio è stato organizzato il magazzino per la gestione dell’e-commerce. Ora sono in attesa di capire quali saranno i prossimi restringimenti per valutare quale spazio di lavoro resti.

“Rimandiamo la festa per l’apertura a quando saremo fuori da questa crisi. Avrà ancora più valore e ripartiremo con ancora più energia”.