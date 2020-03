Allenatori e personal trainer “convocati” dal Comune per una domenica di sport

Dopo l’escamotage per bar e pub il comune di Busto Arsizio sta provando una nuova strada per permettere ai cittadini di praticare sport. “Le regole che sono state stabilite per arginare i contagi da coronavirus a tutela della salute pubblica hanno causato pesanti ripercussioni non soltanto sull’economia ma hanno anche determinato modifiche e limitazioni nelle abitudini e nella routine quotidiana” spiega il comune in un post su Facebook.

Per questo motivo il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore allo sport Laura Rogora “invitano personal trainer e allenatori di varie discipline sportive a mettersi a disposizione in alcuni parchi cittadini nella giornata di domenica 8 marzo (indicativamente dalle 10.30 alle 12.30), per proporre a gruppi ristretti di persone esercizi che possano poi essere anche replicati autonomamente sia nei parchi, sia nelle abitazioni”.

Secondo l’amministrazione bustocca questa scelta viene fatta “in ottemperanza al Decreto del Presidente del Conisglio dei Ministri emanato ieri sera che raccomanda ai comuni di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette” e così “ciò non costituisce in alcun modo un sistema per sviare le norme e neppure un tentativo di riprodurre nei parchi le attività normalmente offerte nelle palestre e nei centri sportivi. Sarà, invece, l’occasione per dare ulteriori informazioni di carattere sanitario a coloro che, non volendo rinunciare a un minimo di attività fisica, devono conoscere le regole a cui attenersi e i suggerimenti per svolgere in sicurezza le proprie attività sportive”.