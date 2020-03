Anche gli uffici di Agesp si adeguano al decreto coronavirus

Si rende noto che, nell’ambito dell’emergenza Coronavirus le società del Gruppo AGESP hanno inteso, con l’adozione di specifici ordini di servizio e relativi allegati, riscontrare le prescrizioni impartite dalle competenti autorità ed in particolare quanto disposto dal DPCM 8 marzo 2020.

In ragione dell’eccezionale situazione che sta colpendo il nostro Paese, in questi giorni sono state apportate una serie di variazioni al modus operandi e alle attività del Gruppo AGESP (modifiche di apertura di sportelli e uffici; rimodulazione delle modalità di accesso alle sedi aziendali con affluenza limitata di pubblico; etc.), in parte anche concordate con l’Amministrazione comunale nella persona del Sindaco, i cui dettagli sono puntualmente specificati nelle comunicazioni di servizio rese pubbliche tramite sito aziendale www.agesp.it nella sezione news e mediante post Facebook, così come tramite questi canali saranno pubblicati tempestivamente anche eventuali aggiornamenti.

Agesp si scusa anticipatamente per i disservizi arrecati, ma, stante la particolare situazione, riteniamo doveroso garantire la salute dei concittadini e dei nostri dipendenti