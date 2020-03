Anche le piccole aziende donano, Italdibipack versa 10 mila euro alla sanità lombarda

«Le donazioni in questo momento sono il miglior investimento», parola di Luciano Butturini, imprenditore di Parabiago e proprietario della Italdibipack Group, azienda di Pogliano Milanese che ha donato 10 mila euro al conto corrente aperto da Regione Lombardia, a sostegno degli ospedali e del personale medico che in questi giorni sta lavorando oltre ogni limite per salvare vite umane dal temuto coronavirus.

L’azienda poglianese è una piccola società ed ha deciso insieme ad altre società della Lombardia, di aderire alla campagna Grande Coeur dei lombardi e di donare 10.000 euro, ma anche 2500 euro a Medici Senza Frontiere che, anche in questa situazione, stanno dando il loro contributo grazie alla grande esperienza maturata in ambito virologico.

«Una piccola cifra ma proporzionalmente importante, a difesa e sostegno del sistema sanitario lombardo» e coglie l’occasione per «invitare chi possiede in Italia gli oltre 4000 miliardi di risparmi (oggi a reddito zero), in funzione delle proprie possibilità ed evitando così di regalarne una buona percentuale alla speculazione internazionale anti-italiana a donare almeno un 1% = 40 miliardi (non poco!). Consci che il denaro donato restituirà il migliore degli interessi: il bene comune».

