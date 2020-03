Angera deserta, vista dal drone

Strade deserte, pochissime auto parcheggiate, nessuno sui pratoni sul lungolago. Non è la cittadina della Rocca a cui siamo abituati quella ritratta da queste immagini riprese dal drone.

Ma così appare Angera in questo momento. Sono giornate, in cui, lo ricordiamo, restare in casa è una regola da rispettare per il bene comune.

Foto e video: Matteo Barbieri