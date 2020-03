Appello del Mooss: “Servono saturimetri, chi li ha li doni al proprio medico di famiglia”

Un nuovo appello per raccogliere saturimetri.

Lo lancia il Mooss, l’associazione dei Medici Odontoiatrici e Operatori Sanitari impegnata nella lotta al coronavirus.

«I saturimetri da dito sono utili per monitorare i pazienti a casa per capire se peggiorano ed occorre portarli in ospedale o per valutare i pazienti in convalescenza», spiegano dall’associazione che già nei giorni scorsi si è distinta per aver raccolto un gran numero di dispositivi di protezione individuale per donarli a tutte quelle figure impegnate sul campo contro il Covid-19.

«Chi ha già a casa o al lavoro un saturimetro potrebbe donarlo ai medici di famiglia che ne hanno bisogno», spiega il saronnese Tommaso Mascarello, uno dei fondatori dell’associazione -. Ci si può mettere in contatto col proprio medico di famiglia ed eventualmente con noi del MOOSS Varese, scrivendo una mail a mceocontrocovid19@gmail.com con oggetto “DONAZIONE SATURIMETRO”».