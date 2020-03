Associazioni e pro loco, la gara di solidarietà per sconfiggere il virus

Una grande prova di solidarietà che parte dal basso, dalle realtà più vicine ai cittadini. Tra le associazioni del Basso Verbano è iniziata una vera e propria gara a sostegno di chi sta concretamente lottando contro la diffusione del Covid-19. Sono davvero molte le realtà che hanno deciso di donare parte dei loro ricavati a ospedali, soccorritori e aziende sanitarie.

Tra queste l’Associazione pescatori ispresi, che ha versato 1.500 euro a favore dell’Ospedale Di Circolo di Varese. «Col diffondersi Corona virus – spiega Luca Santacatterina, tesoriere dell’associazione – la situazione in provincia di Varese nel giro di due mesi è diventata più grave del previsto. Per questo motivo come associazione abbiamo voluto fare questa donazione all’Ospedale Di Circolo e contribuire all’acquisto degli strumenti necessari».

Anche gli organizzatori del Palio di Sesto Calende hanno deciso di sostenere coi soldi raccolti nell’ultima manifestazione il Cva di Angera. Un’iniziativa presa a cuore anche dal Club 73 di Lentate, che in passato aveva donato ai soccorritori un’intera ambulanza. Il Cva di Angera potrà contare anche sul supporto della Pro loco di Ranco, che di fronte all’emergenza sanitaria ha deciso di donare ai volontari 1.000 euro per l’acquisto di protezioni sanitarie e attrezzature.

L’associazione Idrovolo di Sesto Calende ha invece donato 1.000 euro ad Amor (Associazione mamme per l’Ondoli in rinascita). «Siamo in contatto con ASST Sette Laghi di Varese – spiega Sabrina Consiglio, presidente di Amor – e abbiamo raccolto il loro bisogno urgente di mascherine FFP2 e FFP. Le mascherine costano ben 8.54 euro l’una. Tramite alcuni nostri sostenitori siamo riusciti a trovare dei fornitori per questi dispositivi medici e le mascherine sono in arrivo».

Un altro gesto importante è arrivato nei giorni scorsi dalla Gido, Massimiliano Mobiglia Onlus che ha donato ben 5mila euro all’Asst dei Sette Laghi.