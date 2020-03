Astuti: “Fontana smetta di evocare nuove restrizioni per il Coronavirus: le faccia”

«Piuttosto che continuare a evocare la necessità di maggiori restrizioni su alcuni territori della Lombardia, il presidente Fontana le decida e le applichi immediatamente»

Così parla il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, componente della commissione sanità, a proposito delle ultime affermazioni del presidente della Regione Lombardia.

«Il Governo non ostacolerà certo questa scelta, già fatta da altri presidenti di Regione – continua Astuti – Non saremo certo noi a criticarlo. Il tempo stringe e non possiamo permetterci parole e appelli o pretendere che sia il livello nazionale a presidiare emergenze territoriali puntuali e precise o a risolvere dibattiti interni a forze politiche che, da un lato vorrebbero farsi paladine della salute pubblica, dall’altro non vogliono scontentare una parte degli imprenditori locali».