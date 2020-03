Attiva il servizio di spesa a domicilio, macellaio pagato con una banconota del Monopoli

«Dieci eurini… del Monopoli». Una vera e propria beffa per chi, in un momento molto delicato come quello che stiamo vivendo, ha deciso di attivare il servizio di spesa a domicilio e venire in contro alle difficoltà di molte persone.

La brutta sorpresa è stata denunciata dal titolare della macelleria di Sesto Calende, Gianni “Macelar” Radice, che ieri sera, sabato 21 marzo, mentre consegnava la spesa a casa dei suoi clienti, si è visto “rifilare” una falsa banconota da 10 euro appartenente al celebre gioco da tavola Monopoli.

«Sono davvero deluso – commenta arrabbiato il macellaio in un video sfogo pubblicato su Facebook –. Ho finito di lavorare alle 22:30, portando gratuitamente la spesa a casa e, con la scusa che è notte, qualcuno ha avuto il coraggio di rifilarmi 10 euro falsi? Quello che è accaduto stasera – conclude la vittima – mi fa davvero passare la voglia di lavorare».

Il video lo trovate sul profilo Facebook di Gianni Radice: https://www.facebook.com/giannimacelar/videos/976783392719081/