Attività commerciali aperte nonostante i decreti, 6 persone denunciate

Chiusi diversi locali che non rispettavano i decreti ministeriali per fronteggiare diffusione del Coronavirus. Nei giorni scorsi la Questura di Varese ha effettuato diversi controlli per far rispettare le misure di contenimento e gestione in ambito Nazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Denunciate in totale sei persone, una per non aver rispettato l’orario di chiusura prescritto dall’ordinanza del 22 febbraio 2020, emessa dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia; cinque per non aver ottemperato alla sospensione delle loro attività, come previsto dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020.