Ballare (ma non da soli) il Maga lancia un progetto tra arte e danza

Da giovedì 19 marzo su tutti i canali social del Museo Maga prende il via la performance online, dal titolo I don’t dance alone di Jacopo Miliani. L’invito è quello a compiere una danza, gesto dalla funzione vitale che, se condiviso, estende il proprio senso in quello di un rituale collettivo, una performance visibile su Facebook, Instagram e YouTube che mette in atto le dinamiche della danza per comunicare nuove modalità creative di visione e di partecipazione, condizionate dal momento che si sta attraversando.

La danza e la performance diventano, quindi, una forza aggregativa capace di diffondere emozioni e messaggi di speranza, necessarie al singolo quanto alla comunità.

I don’t dance alone si concentra sul ballo, forma di espressione personale e collettiva, la cui influenza si riflette positivamente sia sulla dimensione sociale sia su quella individuale.

Attraverso il gesto – di chi balla, di chi sceglie la musica e il ritmo con cui guardare la danza, di chi si sente spinto a partecipare con un proprio video – si compie il passaggio simbolico dall’isolamento privato alla condivisione collettiva.

La richiesta di attivarsi nella creazione di un video di performance/danza da diffondere pubblicamente è rivolta agli utenti della rete in modo da avere un ruolo attivo sia nella partecipazione che nella fruizione dei video.

In questo modo la distanza tra le persone si riduce a una vicinanza nella comunicazione e nella condivisione del materiale video e delle modalità di fruizione, facendo sì che il rapporto tra il singolo e la comunità sia costante.

I don’t dance alone suggerirà sia come guardare i video/danza che verranno diffusi dal progetto sui canali social del MA*GA sia come realizzare il proprio video/danza.

Il progetto fa parte di ARTBOX – CONTENITORE DIGITALE DI ARTE E CULTURA che presenta proposte specifiche ideate e realizzate dal personale del museo per tutto il suo pubblico, dagli appassionati d’arte, alle famiglie, agli studenti. Ogni settimana sul sito internet del museo (www.museomaga.it) e attraverso i suoi canali social verranno pubblicati contenuti nuovi e inediti: laboratori per famiglie da realizzare a casa, e-books e progetti artistici pensati appositamente per mettere a disposizione di tutti occasioni di riflessione e approfondimento, consapevoli dell’importanza che la cultura ha nel difficile contesto che tutti stiamo vivendo.

ISTRUZIONI

Per guardare il video.

1. Scegli una canzone

2. Guarda il video con la tua canzone in sottofondo

3. Condividi la tua scelta musicale attraverso i commenti al video

Se vuoi partecipare con un tuo video.

1 Fai un video di te o di una persona che balla all’interno di un’abitazione

2 Non ti preoccupare per il suono, provvederemo noi a toglierlo

3 Invia il video a: artbox@museomaga.it

4 Ti contatteremo e il tuo video sarà diffuso online e attraverso i canali social del Museo MA*GA

Facebook.com/maga.museo

Twitter @museomaga

Instagram @museomaga

YouTube @MagaMuseo

Museo MA*GA

info@museomaga.it

www.museomaga.it