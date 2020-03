Bambine e maestre colorano Malnate a partire dalla scuola Umberto I

È iniziato tutto per iniziativa di una maestra che ha disegnato un arcobaleno e lo ha affisso sul cancello della scuola. Poco a poco bambini, genitori, educatori hanno iniziato a portare i propri lavori e ad affiggerne anche sui portoni di casa propria.

La cancellata della scuola dell’infanzia ex Umberto I è così diventata un punto di colore in città. Una risposta semplice, ma piena di energia da parte della comunità malnatese.

Dopo qualche giorno di pausa maestre ed educatrici si sono organizzate e grazie all’impegno dei genitori hanno ripreso le fila delle attività con i bambini. Ogni classe ha un gruppo whatsapp e tutti si stanno dando da fare per restare connessi e sviluppare attività e proposte con i piccoli.

Si registrano video, si preparano schede e piccole cose da far fare. La cuoca ha registrato un video per far vedere come si fanno alcuni piatti. Insomma la scuola riparte grazie alla tecnologia. Non sarà come potersi abbracciare, ma da adesso in avanti i bambini tornano a vivere la loro dimensione comunitaria.