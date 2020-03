Bennet aderisce a Supermercato24 e consegna la spesa a casa agli over 65

Bennet ha aderito all’iniziativa di Supermercato24, il marketplace italiano della spesa online con consegna a domicilio in giornata, ed è già operativa nell’implementazione del progetto congiunto che sospende per gli over 65 residenti nella città di Varese il pagamento del costo della consegna fino al 12 aprile.

L’iniziativa di Bennet e Supermercato24 intende offrire un supporto concreto e tangibile ai clienti senior, i quali potranno effettuare la spesa online dal sito oppure dall’applicazione di Supermercato24, e riceverla a casa all’orario stabilito senza alcun costo supplementare: basterà inserire il codice promozionale UNAMANOX65 e confermare la propria età.

“Bennet è orgogliosa di sostenere attivamente l’iniziativa di Supermercato24, ribadendo in questo modo il ruolo che gli operatori della Grande Distribuzione Organizzata, e la nostra azienda in primis, possono svolgere rispetto al benessere dei cittadini, specialmente in un momento di allerta come quello che stiamo vivendo in queste settimane”, ha dichiarato Simone Pescatore, direttore Marketing e Comunicazione dell’azienda comasca.

“Negli ultimi giorni sono state tantissime le persone che hanno deciso di affidarsi a noi per affrontare una situazione sicuramente particolare. Crediamo che il nostro servizio abbia una forte utilità sociale”, conclude Federico Sargenti, CEO di Supermercato24.

“Inoltre, garantiamo che il servizio è stato rafforzato dal punto di vista tecnico e organizzativo” continua il Direttore Marketing e Comunicazione dell’Azienda comasca, “stiamo dando il massimo, tutti i giorni. Sono state applicate tutte le direttive igienico-sanitarie e organizzative disposte dalle autorità competenti, in particolare quelle relative al rispetto della distanza minima di sicurezza, finalizzata a tutelare la salute di clienti e dipendenti. Siamo vicini alle squadre che ogni giorno danno il loro massimo contribuendo nella massima riuscita del servizio”.

Bennet continua ad applicare meticolosamente in tutti i punti vendita e Gallerie commerciali tutte le misure organizzative relative alle attività commerciali condivise dagli organi preposti al coordinamento sia rispetto ai clienti sia ai dipendenti.

L’iniziativa è attiva fino al 12 aprile.