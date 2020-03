Besnate distribuirà le mascherine a ogni famiglia

«Dalla prossima settimana saranno distribuite gratuitamente le mascherine a tutti i nuclei famigliari di Besnate», annuncia il sindaco Giovanni Corbo.

L’amministrazione ha, infatti, acquistato da un’azienda di Gemonio 2200 mascherine, mentre un imprenditore besnatese ne donerà altre 200 ai concittadini: «L’azienda di Gemonio verrà riconvertita alla produzione di mascherine», spiega Corbo.

Per quanto riguarda la distribuzione, se ne occuperanno i volontari, pertanto non ci sarà bisogno di recarsi al Municipio o in altre sedi per procurarsele: «Stiamo organizzando la distribuzione evitando gli spostamenti delle persone, consegnandone una per per ogni nucleo famigliare».