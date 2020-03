“Bloccato in Ticino e nessuno si preoccupa della salute”, la testimonianza di un frontaliere

«Sono in Ticino, a casa di un amica per stanotte, perché la situazione in dogana è diventata insostenibile e non dormo dalla preoccupazione. Lavoro senza nessuna tutela. Non posso attuare le norme sanitarie necessarie perchè mi viene proibito eppure in Ticino ci sono il doppio dei casi con metà della popolazione della provincia di Varese. Fino a ieri qui vivevano come niente fosse, oggi hanno chiuso le scuole superiori ma asilo, elementari e medie sono ancora aperte. Le maestre e le educatrici devono fare babysitting per evitare che i bambini stiano a casa con i nonni che sarebbero a rischio. Non c’è nessuna tutela dei lavoratori che parlano di nascosto con giornalisti e politici per non incorrere in sanzioni da parte dei superiori».

Questa è la drammatica testimonianza di un lavoratore frontaliere del settore scolastico che ci è arrivata questa mattina. La frase più ricorrente è “abbiamo paura”. Solo ora la Svizzera sta iniziando ad attuare dei protocolli di sicurezza ma sono ancora in una fase iniziale e si teme il peggio.Intanto comincia a montare anche la protesta dei lavoratori della scuola e di altri settori. Il sindacato Ocst ha diffuso una nota nella quale si parla di situazione che sta degenerando con dormitori improvvisati per i frontalieri.