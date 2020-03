Brebbia inizia la distribuzione porta a porta delle mascherine

«Cari cittadini, da domani inizierà la consegna porta a porta delle mascherine non dpi a tutti i residenti». Inizia così la lettera pubblicata sul sito del comune da parte dell’amministrazione comunale di Brebbia. «Saranno consegnate in ogni casa e per ogni componente, dal più piccolo alpiù grande, da personale incaricato dal comune».

«Si raccomnda: le mascherine sono personali e non è consentito in nessun modo un utilizzo promiscuo, neanche fra i componenti dello stesso nucleo familiare. Sono mascherine a conchiglia in tessuto 100% cotone all’interno, 100% polipropilene all’esterno. Sono lavabili e possono essere bolliti in acqua senza problema per una buona sterilizzazione. Mi raccomando igienizzare le mascherine prima di usarle»