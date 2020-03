Campi di calcetto aperti nonostante il divieto, scatta la denuncia

Molte sono le limitazioni imposte in questi giorni alle attività commerciali e ai luoghi di aggregazioni a causa dell’allarme sanitario legato al coronavirus e in molti si sono chiesti chi e come avrebbe fatto rispettare le ordinanze.

A rispondere a questa domanda ci hanno pensato i Carabinieri del comando provinciale di Varese che nelle loro articolazioni territoriali hanno mosso uomini e mezzi per assicurare il rispetto delle limitazioni.

I militari della Compagnia di Busto Arsizio hanno, infatti, denunciato il gestore di un impianto sportivo a Castellanza all’interno del quale si stava svolgendo una partita di calcetto nonostante la struttura non fosse in condizione di garantire il rispetto delle direttive che impongono la distanza di un metro tra un atleta e l’altro, all’intero degli spogliatoi.

Sono stati eseguiti anche diversi servizi contro la truffa dei tamponi, di cui si è parlato spesso nei giorni scorsi, e contro il fenomeno del cosiddetto sciacallaggio sui presidi medici sanitari quali mascherine e gel disinfettanti anche se, per il momento, questi due fenomeni non sembrano essersi radicati al momento, come invece avvenuto a Milano.

Durante i controlli di questi giorni sono state denunciate due persone (50 e 20 anni) per guida in stato di ebbrezza e fermati due ragazzi di 19 e 20 anni in possesso di modiche quantità di marijuana. Denunciato anche un ragazzo residente e nato e in Francia ma domiciliato a Busto per non aver ottemperato ad un foglio di via.