Il cane, la quarantena e l’irona di Ariele Frizzante

Cosa serve avere un cane durante la quarantena? Lo spiega ironicamente Ariele Frizzante, dj, cantante e youtuber del Varesotto che ha pubblicato sul suo canale YouTube un video dove racconta, in modo divertente, questi giorni in cui siamo costretti a stare a casa e dove l’amico a quattro zampe diventa l’unica possibilità per fare una passeggiata vicino casa. Ecco quindi che si cercano delle “ottime” scuse per uscire, anche quando il cane starebbe volentieri sul divano.

Ariele Frizzante è dj sovversivo, creatore di contenuti avanguardista, agitatore di Karaoke, produttore del Barattolo d’ammore, Mr.Grankio dei PAY since 1996.