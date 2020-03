I capigruppo di Maggioranza stigmatizzano le parole di un giornalista sul minuto di silenzio dei sindaci

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dei capigruppo di Maggioranza del Consiglio comunale a Varese.

“Nel momento in cui il Paese tutto e i suoi Sindaci rivolgono per un minuto un commosso pensiero all’impressionante numero di perdite che ha colpito l’Italia intera e soprattutto la Lombardia, c’è chi, qualificandosi come giornalista, interviene in uno spazio pubblico per descrivere il nostro dolore, il dolore per la perdita dei nostri amici, dei nostri familiari, come una “stupidaggine”. Il termine utilizzato non è stato propriamente questo, ma la nostra serietà e la gravità del momento che tutti stiamo vivendo non ci consente di ricorrere alla scurrilità e alla volgarità del linguaggio di chi pure si qualifica come un professionista della comunicazione.

In questi giorni stiamo già assistendo all’uscita allo scoperto degli sciacalli della politica, di chi ha prontamente iniziato a speculare sul dramma collettivo per rosicchiare un pezzettino di consenso.

Noi, in questo momento, siamo solo affranti: per la stanchezza e la sofferenza di tutti; per il dolore con cui tutti stiamo facendo i conti. E ciascuno di noi, nel suo ruolo, sta cercando, come può, di portare un piccolo aiuto alla nostra comunità.

Immaginiamo che questi sentimenti attraversino anche chi sta svolgendo in questo frangente l’impegnativo e delicato compito di informare seriamente e serenamente l’opinione pubblica. Siamo convinti che questa serietà attraversi anche la redazione di uno storico organo di informazione come «La Prealpina». O meglio: quasi tutta la redazione”.

-Elena Baratelli

Capogruppo Varese 2.0 – Comune di Varese

-Maria Paola Cocchiere

Capogruppo Lista Galimberti – Comune di Varese

-Luca Conte

Capogruppo Partito Democratico – Comune di Varese

-Enzo La Forgia

Capogruppo Lista Concittadino – Comune di Varese

-Giuseppe Pullara

Capogruppo Italia Viva – Comune di Varese