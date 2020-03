Da Caravate parte la produzione di 500mila mascherine

L’intero Paese si sta mobilitando per contrastare l’avanzata del Coronavirus. Molte aziende, soprattutto del settore tessile, stanno riconvertendo la loro produzione per soddisfare la domanda crescente di dispositivi di protezione come mascherine, guanti e gel igienizzante. Altre, come Gemi Health & Care, cercano sinergie utili alla produzione dei dispositivi.

Il poliambulatorio di Caravate, in collaborazione con Saturno laboratorio, ha avviato infatti la produzione di 500.000 mascherine e 5.000 confezioni di igienizzante per mani a base alcolica, per aiutare ad affrontare l’emergenza COVID-19.

Per prenotazioni contattare la email poliambulatorio@gruppobini.it o il numero 327 4747062