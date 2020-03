Caro papà tanti auguri ma non potrò venire a trovarti

Riceviamo e pubblichiamo la bellissima lettera di Monica che quest’anno non è potuta andare a trovare il padre che compie 79 anni, per il suo compleanno. La nostra lettrice spiega bene il motivo che l’ha spinta a non andare: perchè a volte voler bene a qualcuno lo si dimostra stando distanti.

Salve,

sono Monica, una vostra lettrice da tempo e una cittadina residente a Venegono Superiore.

Oggi 8 marzo è il compleanno di mio padre, farà 79 anni.

La responsabilità che ho verso me stessa, per mio figlio, il mio compagno e la mia famiglia, mi ha portato a prendere un’amara decisione er via di quanto sta accadendo al nostro Paese.

Dico “amara” perché per molti è una follia, invece per me è semplicemente buon senso e responsabilità associata alla consapevolezza di quanto il virus si sta espandendo e quindi non festeggeremo il suo compleanno, ma bensì ce ne staremo a casa propria.

Il punto è, e pare che in molti non l’abbiano ancora capito, che bisogna “limitare” la diffusione del contagio e solo cambiando le nostre abitudini si può evitare di diffondere ulteriormente il virus. Potrei essere asintomatica e trasmettere così il virus ai miei genitori che sono anziani, ma che grazie a Dio sono autosufficienti e in salute, ma non mi è dato sapere cosa in realtà a loro il virus potrebbe comportare dato che sono anziani, quindi è un senso di responsabilità anche nei loro confronti!

Al contrario potrebbe essere asintomatico uno di loro e di conseguenza trasmetterlo a noi, dato che tra famigliari e stando in casa, risulta difficile tenere le distanze di sicurezza x ovvie ragioni umane.

Mi sono attenuta ai consigli che da giorni in TV, social, radio etc. gridano a gran voce e cioè, limitare le uscite sociali e uscire x i benesseri di prima necessità.

La diffusione è un dato di fatto ormai, e spero vivamente che la gente cominci ad essere più responsabile verso se stessa e verso gli altri, x evitare di diffondere ulteriormente il virus.

Perché in poche persone lo hanno capito e addirittura vengono additati come “esagerati”?

Cosa non è chiaro nella frase “limitare i contagi”?

Questa è la mia esperienza e la racconto con la speranza che la gente cominci a ragionare più responsabilmente.

Un compleanno lo si può festeggiare più avanti. Andare nei negozi x comprare un vestito, beh si può anche evitare e lo si può fare più avanti. Uscire per una pizza idem. Queste cose le si possono fare anche più avanti, quando la situazione sarà più tranquilla.

Bisogna limitarsi ai beni di prima necessità e non è necessario che vada tutta la famiglia a seguito. “Per chi può”, se ne stia a casa ed eviti così la possibilità di aumentare i contagi. Io lo sto facendo!

Significa essere responsabili della propria vita e di quella degli altri. Significa avere un po’ di buon senso ed intelligenza. Il compleanno di mio padre potremo festeggiarlo più avanti in tutta tranquillità, per noi e per loro .

Auguri papà

Ti voglio un mondo di bene

Sono sicura che capirai, in fondo è anche merito tuo se hai cresciuto una figlia così responsabile.

Cari Saluti