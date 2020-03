A Casciago parte la consegna gratuita di mascherine grazie a Proloco e Maghetti

Mascherine gratuite per i cittadini di Casciago, grazie alla donazione arrivata dalla Proloco e dall’azienda Maghetti.

Lo ha comunicato sulla pagina Facebook del Comune il sindaco casciaghese Mirko Reto: «Oggi sono arrivate le prime 250 mascherine delle 1000 ordinate per i nostri concittadini grazie alla donazione fatta dalla nostra Proloco. Altre 300 ci sono state donate dalla Maghetti. Ringraziamo sia l’associazione che l’azienda per il gesto e i volontari per la collaborazione – commenta Reto -. Mi auguro che la cittadinanza le utilizzi con buon senso, avere le mascherine non vuol dire che si è autorizzati ad uscire. Vanno usate in caso di necessità, per fare la spesa soprattutto».

Le mascherine, lavabili e costituite da diversi strati di cotone e prolipropilene, non sono un presidio medico, saranno portate casa per casa dai volontari di Proloco e Protezione Civile: saranno distribuite previo contatto telefonico al 3276692020 (informazioni anche via Whatsapp) e la precedenza sarà data alle persone in difficoltà che devono necessariamente uscire.