Il Centro assistenza San Rocco al fianco degli anziani

Il Centro Assistenza San Rocco onlus, con sede in Castronno, mette a disposizione i propri volontari per il servizio di consegna gratuito a domicilio della spesa di generi alimentari per tutti gli over 65 su tutto il territorio comunale. Per contatti: 391 4657731

Il Centro Assistenza San Rocco O.N.L.U.S. offre servizi di natura Socio Assistenziale ponendo particolare attenzione alle persone con fragilità: gli anziani, i disabili, i malati e le persone non autosufficienti