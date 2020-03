Il centro per la terza età di via Tasso ringrazia la Busto solidale: “Ora lavoreremo in sicurezza”

La solidarietà non si fermaLa dottoressa Stefania Maffei, responsabile sanitario del Centro polifunzionale della terza età di via Tasso a Busto Arsizio, vuole dire il suo grazie a tutti coloro che hanno contribuito al fondo di crowdfounding a favore delle strutture sanitarie della zona di Busto Arsizio aperto da Susanna Valentini e dal suo team.

«A nome degli Ospiti, del Personale Sanitario e degli Operatori unitamente alle maestranze ed alle cooperative che gestiscono il Centro Polifunzionale della Terza Età , vorrei ringraziare, la signora Susanna Valentini e il suo team che ha promosso il crowdfounding per l’ospedale e la città di Busto Arsizio, e che ha risposto anche al nostro accorato appello e tramite la messa a disposizione di fondi da parte della ditta IRCA Spa (che ha anche donato 100 mila euro al fondo per l’Asst Valle Olona) ci ha garantito la fornitura di camici, cuffie, calzari e mascherine FFP2. Un sincero ringraziamento per questo gesto di solidarietà che ci permetterà di ricevere in dono questi dispositivi di sicurezza garantendo continuità nell’azione di contrasto al Virus Covid19».

Questo il messaggio di ringraziamento che tutti gli operatori, impegnati ogni giorno all’interno del centro, hanno voluto mandare a chi ha permesso tutto questo.