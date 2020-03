Chiude la filiale di Banca Intesa San Paolo, rinviato l’incontro pubblico

È stato annullato a causa delle restrizioni del Coronavirus l’incontro di Banca Intesa San Paolo in programma per martedì 3 marzo e dedicato ai suoi clienti. La filiale di Porto Valtravaglia infatti, è prossima alla chiusura e l’incontro voleva essere l’occasione per spiegare ai clienti il passaggio alle altre filiali.

La filiale di Banca Intesa San Paolo a Porto Valtravaglia chiuderà definitivamente i battenti il 21 marzo. A dicembre ha chiuso anche Ubi Banca, l’altra unica filiale del paese. Resta in programma l’incontro del 10 marzo, alle 10.30, salvo controindicazioni.