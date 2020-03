Chiude la funicolare, monitorati gli accessi a Sacro Monte, laghi e parchi

Nuovi controlli in città sono stati annunciati dal sindaco di Varese Davide Galimberti: «Insieme al vicesindaco Daniele Zanzi stiamo dando disposizioni di aumentare il monitoraggio dell’accesso al Sacro Monte – spiega il sindaco -. Verrà anche sospeso il servizio della funicolare per il prossimo weekend. Inoltre limiteremo, con controlli mirati, la frequentazione delle aree pubbliche del lago e nei parchi cittadini in modo da evitare assembramenti di persone”.

Così il sindaco Davide Galimberti che insieme al vicesindaco sta lavorando per il rispetto delle misure contro il virus covid-19.

«In sinergia con le altre forze dell’ordine abbiamo subito intensificato i controlli in città e sulle strade principali che conducono a Varese – spiega il vicesindaco Zanzi – ma devo dire che la gente sta collaborando e il messaggio di stare a casa sta iniziando a passare. Continueremo comunque il lavoro di monitoraggio di strade e luoghi pubblici anche nelle prossime ore e ribadiamo l’invito a restare a casa se non per i motivi di lavoro, spesa o di salute».